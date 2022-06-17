На Сумщині зареєстровано випадок інфекційного захворювання содоку, що передається гризунами Згідно з інформацією Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб та Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, на території колишнього Краснопільського району зареєстрований випадок захворювання на содоку.

Содоку – інфекційне захворювання, що характеризується гарячковими нападами, висипом, ураженням лімфатичних вузлів. Джерело інфекції – щури, людина заражається при їх укусі. Можливо також зараження при попаданні інфікованої слини на ранку шкіри або слизової оболонки. Профілактика захворювання заключається у проведенні дератизаційних заходів.

Дератизація – це комплекс заходів боротьби з гризунами, який повинен здійснюватися, у першу чергу, комунальними організаціями та власниками підприємств, установ, організацій, шляхом укладання угод з організаціями, які мають відповідні ліцензії, підготовлений персонал та дозволені для використання засоби боротьби з гризунами, з обов’язковим контролем знищення гризунів.

Найбільш небезпечними у розповсюдженні інфекційних захворювань є щурі та миші, оскільки вони найбільше контактують з помешканнями людей, з предметами побуту, продуктами харчування.

Щурі є джерелом багатьох інфекційних захворювань, якими хворіють і люди. Водночас вони є переносниками багатьох паразитів, таких як блохи, кліщі, комарі. Найнебезпечнішим інфекційним захворюванням, що переносять щурі є сказ, содоку, лептоспіроз (та ін.), та глистяні інвазії (трихінельоз та ін.) Кожен вид гризунів може бути носієм певної інфекції, що здатна вражати і людей. Інфікування людини відбувається при безпосередньому контакті гризунів з людиною під час сільськогосподарських робіт, мисливських промислів, через укуси комах-переносників, при поїданні гризунами продуктів харчування та під час дотику з предметами, забрудненими виділеннями хворих гризунів.

Вагоме значення у боротьбі з гризунами мають профілактичні заходи, що полягають, у першу чергу, в постійному забезпеченні чистоти в помешканнях та навколишньої території, в торгівельних та виробничих приміщеннях тощо. Бажано застосовувати усілякі технічні засоби з метою створення перешкод на шляху доступу гризунів до приміщень. Це, передусім, встановлення решіток на вентиляційні канали, люки, затрамбовування щілин та отворів, тощо.

Поруч із профілактичними методами боротьби з гризунами, періодично необхідно застосовувати і винищувальні методи, серед яких найбільшої популярності набувають механічні та хімічні способи.

Здавна відомий спосіб боротьби з гризунами – це відловлювання їх спеціальними капканами та пастками. Варто знати, що трупи гризунів необхідно спалити або продезінфікувати, після чого закопати. А знаряддя лову промити гарячою водою і продезінфікувати.

Найбільш розповсюдженим способом боротьби з гризунами є хімічний метод, що передбачає знищення гризунів за допомогою різних отрутопринад. Перед тим як розпочати обробку приміщення необхідно уважно вивчити інструкцію про використання препарату і все виконувати чітко, дотримуючись вказівок інструкції. Під час розкладання приманок необхідно суворо дотримуватись запобіжних заходів, правил особистої гігієни. Руки необхідно захищати щільними гумовими рукавичками. Зберігати отрутопринади потрібно герметично упакованими в місцях, недоступних для дітей, а ще краще під замком.