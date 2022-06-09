Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:59277

У війні з російськими загарбниками загинув тростянчанин

Тростянецька громада понесла ще одну непоправну втрату: на війні, розв'язаній російським агресором проти України, загинув тростянчанин Шока Олег Леонович.

16 червня у Тростянці, на кладовищі по вул. Луніна, відбулась церемонія прощання та поховання нашого Героя, бійця Збройних Сил України.

Життя мужнього захисника України Шоки Олега Леоновича трагічно обірвалося 14 червня 2022 року під час виконання бойового завдання. Він боровся з російським агресором у складі батальйону швидкого реагування на Сході України й віддав своє життя за волю, незалежність, територіальну цілісність нашої держави. Не дочекалися додому найріднішу людину мама, дружина і двоє дітей.

Тростянецька громада сьогодні схиляє голову в скорботі. Дуже боляче усвідомлювати, що життя Олега обірвалось в розквіті сил. Скільки доброго і світлого могло бути в нього попереду, але він віддав його, обороняючи Батьківщину і всіх нас від підступного ворога. Навіть смерть не зможе зруйнувати те, що залишив після себе Олег Леонович – добрі справи та світлу пам'ять про себе.

Чину поховання Героя передувала прощальна церемонія за участю бойових побратимів, рідних і близьких людей. У траурних заходах взяли участь: міський голова Юрій Бова, керівний склад апарату Тростянецької міської ради, вчителі міської школи № 3, де навчався Олег, його однокласники та друзі….

Обірвалося життя порядної, відкритої, доброзичливої людини, гарного сім’янина, вірного друга, справжнього патріота своєї держави. Низький уклін і царство небесне тобі, воїне, спи спокійно вічним сном, земля тобі пухом.

ДОВІДКОВО: Шока Олег Леонович  народився 15 жовтня 1976 в Білорусі. У 7-річному віці разом зі своєю сім’єю переїхав до Тростянця. Навчався у міській школу № 3. Після закінчення школи був призваний на строкову військову службу. По закінченню служби одружився й розпочав трудову діяльність у Тростянці в ПЧ 9 Смородинської дистанції колії. Працював спочатку робітником, потім бригадиром колії.

В останні роки разом із сім’єю проживав у Києві. З жовтня 2021 Олег Леонович служив у Збройних Силах України.

Висловлюємо глибокі, щирі співчуття рідним та близьким загиблго. Вічна пам’ять! Вічна слава Герою!

Тростянецька міська рада

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах оновлено телефони лікарень та графіки їх роботи
14.06.2022 09:18
У Ромнах відкрито оновлений рентгенологічний кабінет
Сегодня 12:00
На Конотопщині зафіксовано захворювання свиней на африканську чуму
Сегодня 11:30
У Шостці рятувальники витягли чоловіка з ями з креозотом
Сегодня 11:18
На Сумщині поліцейські затримали чоловіка, який зґвалтував жінку
Сегодня 11:07
В Охтирці пройдуть гідравлічні випробування теплових мереж
Сегодня 10:50
Затримано жителя Сумщини, який передавав ФСБ РФ дані про військових ЗСУ, а також правоохоронні та судові органи
Сегодня 10:25
За минулу добу на Сумщині піротехніки виявили 15 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 10:20
«Grundfos» з Данії продовжує гуманітарну програму для сумського водоканалу
Сегодня 09:49
Відсьогодні у Ромнах продовжиться видача продуктових наборів від держави
Сегодня 09:31
У війні з російськими загарбниками загинув тростянчанин
Сегодня 08:59
Зранку ворог обстріляв Сумщину з міномету
Сегодня 08:39
view counter

Статьи

Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
Сегодня 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
Вчера 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
Вчера 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
Вчера 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
15.06.2022 11:18
Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
13.06.2022 15:29
В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
13.06.2022 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
12.06.2022 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
12.06.2022 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
13.15; 16.10; с 18.06.2022 - 11.40; 16.10
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
15.30; 18.00
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Кино Планета Кіно
18.30; с 18.06.2022 - 16.35
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Кино Планета Кіно
18.20
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.40; 18.15; с 18.06.2022 - 11.30; 18.30
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Кино Планета Кіно
12.20; 14.15
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 11.50

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.