У війні з російськими загарбниками загинув тростянчанин Тростянецька громада понесла ще одну непоправну втрату: на війні, розв'язаній російським агресором проти України, загинув тростянчанин Шока Олег Леонович.

16 червня у Тростянці, на кладовищі по вул. Луніна, відбулась церемонія прощання та поховання нашого Героя, бійця Збройних Сил України.

Життя мужнього захисника України Шоки Олега Леоновича трагічно обірвалося 14 червня 2022 року під час виконання бойового завдання. Він боровся з російським агресором у складі батальйону швидкого реагування на Сході України й віддав своє життя за волю, незалежність, територіальну цілісність нашої держави. Не дочекалися додому найріднішу людину мама, дружина і двоє дітей.

Тростянецька громада сьогодні схиляє голову в скорботі. Дуже боляче усвідомлювати, що життя Олега обірвалось в розквіті сил. Скільки доброго і світлого могло бути в нього попереду, але він віддав його, обороняючи Батьківщину і всіх нас від підступного ворога. Навіть смерть не зможе зруйнувати те, що залишив після себе Олег Леонович – добрі справи та світлу пам'ять про себе.

Чину поховання Героя передувала прощальна церемонія за участю бойових побратимів, рідних і близьких людей. У траурних заходах взяли участь: міський голова Юрій Бова, керівний склад апарату Тростянецької міської ради, вчителі міської школи № 3, де навчався Олег, його однокласники та друзі….

Обірвалося життя порядної, відкритої, доброзичливої людини, гарного сім’янина, вірного друга, справжнього патріота своєї держави. Низький уклін і царство небесне тобі, воїне, спи спокійно вічним сном, земля тобі пухом.

ДОВІДКОВО: Шока Олег Леонович народився 15 жовтня 1976 в Білорусі. У 7-річному віці разом зі своєю сім’єю переїхав до Тростянця. Навчався у міській школу № 3. Після закінчення школи був призваний на строкову військову службу. По закінченню служби одружився й розпочав трудову діяльність у Тростянці в ПЧ 9 Смородинської дистанції колії. Працював спочатку робітником, потім бригадиром колії.

В останні роки разом із сім’єю проживав у Києві. З жовтня 2021 Олег Леонович служив у Збройних Силах України.

Висловлюємо глибокі, щирі співчуття рідним та близьким загиблго. Вічна пам’ять! Вічна слава Герою!

Тростянецька міська рада