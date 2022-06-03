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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:1347

Сумчанка із «бронзою» міжнародного турніру

Спортсмени, які вимушено опинилися за кордоном, продовжують свої успішні виступи на аренах світу.

10-12 червня в м. Живець (Польща) проходив XII міжнародний турнір зі стрільби з луку.

Вихованка КДЮСШ «Динамо» Софія Коваль виборола бронзу, а Лариса Мусієнко стала шостою. Підготували спортсменок тренери Наталія та Сергій Родіонови.

Спорт
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

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