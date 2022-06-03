Сумчанка із «бронзою» міжнародного турніру

10-12 червня в м. Живець (Польща) проходив XII міжнародний турнір зі стрільби з луку.
Вихованка КДЮСШ «Динамо» Софія Коваль виборола бронзу, а Лариса Мусієнко стала шостою. Підготували спортсменок тренери Наталія та Сергій Родіонови.
"Мало суметь уйти — сумей, уйдя, не вернуться" (Публий Овидий Назон, римский поэт, 43 - 17 до н.э.)
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.
Ці вистави вже гідно оцінили сумські шанувальники сцени та гості міста. Щепкинці завжди були і залишаються на вістрі часу.
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