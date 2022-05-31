Батьків школярів Cумської громади опитують щодо форми навчання з 1 вересня Управління освіти і науки на виконання доручення Департаменту освіти і науки Сумської обласної військової адміністрації, з метою підготовки до 2022-2023 навчального року, забезпечення безпеки дітей та якості їхньої освіти, проводить опитування батьків учнів закладів загальної середньої освіти щодо форми навчання з 1 вересня 2022 року.

Опитування триватиме до 12:00 10 червня 2022 року. Взяти участь у ньому можна, заповнивши відповідну форму.