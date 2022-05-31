На Сумщині вибухотехніки поліції знищили реактивний снаряд та кілька мін

До поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік від населеного пункту на землі лежить півтораметровий реактивний снаряд від переносного зенітно - ракетного комплексу «Ігла». ПЗРК російського виробництва призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника на зустрічних й паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод.
Оглянувши знахідку, сапери поліції з’ясували, що в ній пошкоджена бойова частина. Ракету з обережністю вилучили вибухотехніки та знешкодили її у безпечному місці. Того ж дня працівники вибухотехнічного відділу поліції, обстежуючи територію виявили ще й 3 міноментні міни часів Другої світової війни німецького виробництва з підпривачами. Боєприпаси вивезені в безпечне місце та знищені.
Крім того, оглядаючи знищену Збройними Силами України російську техніку, сапери поліції вилучили з неї пластини активної броні, які містять вибухову речовину.
Відділ комунікації поліції Сумської області