На Сумщині вибухотехніки поліції знищили реактивний снаряд та кілька мін У минулі вихідні спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області проводили обстеження місцевості неподалік від села Семереньки на Тростянеччині. Тут близько місяця знаходилися війська росії, тож вороги залишили після себе різні небезпечні сюрпризи.

До поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік від населеного пункту на землі лежить півтораметровий реактивний снаряд від переносного зенітно - ракетного комплексу «Ігла». ПЗРК російського виробництва призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника на зустрічних й паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод.

Оглянувши знахідку, сапери поліції з’ясували, що в ній пошкоджена бойова частина. Ракету з обережністю вилучили вибухотехніки та знешкодили її у безпечному місці. Того ж дня працівники вибухотехнічного відділу поліції, обстежуючи територію виявили ще й 3 міноментні міни часів Другої світової війни німецького виробництва з підпривачами. Боєприпаси вивезені в безпечне місце та знищені.

Крім того, оглядаючи знищену Збройними Силами України російську техніку, сапери поліції вилучили з неї пластини активної броні, які містять вибухову речовину.

Відділ комунікації поліції Сумської області