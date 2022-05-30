У Сумському районі поліцейські оперативно викрили крадія До поліції звернувся 60-річний мешканець с. Писарівка та повідомив, що з його сараю зникли бензопила та мотокоса.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний односельчанин. У скоєному він зізнався та розповів, що скористався моментом, коли господаря не було вдома, проник до незачиненого сараю, що на території домоволодіння та викрав звідти вподобані речі.

Все викрадене майно співробітники поліції вилучили та повернули власнику.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Поліція Сумщини