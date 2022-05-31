У Сумах висадили 500 кущів троянд від вінницького підприємця Олександр Дусанюк, керівник відомого підприємства Dekoplant, що займається сортовими трояндами, вирішив підтримати постраждалі від війни міста.

Суми, які називають містом троянд, зазнали ворожих обстрілів, від зброї окупанта загинули люди. Тож, КП "Зеленбуд" звернулося до вінницьких друзів з проханням надати нам квіти.

Комунальне підприємство "Зеленбуд" попри складні воєнні часи, попри небезпеку, продовжує справу озеленення рідного міста. Комунальників, як і по всій країні, менше, ніж зазвичай, але наша справа сьогодні затребувана як ніколи. Люди потребують добрих новин, їм потрібна краса навколо, аби відпочити, набратися сил і далі робити все можливе і неможливе для перемоги.

У п'ятницю висадили 500 троянд зі славного українського міста Вінниця в прекрасному українському місті Суми. Для ще пів тисячі квітів обираємо клумбу.

СМР