У Сумах висадили 500 кущів троянд від вінницького підприємця

Суми, які називають містом троянд, зазнали ворожих обстрілів, від зброї окупанта загинули люди. Тож, КП "Зеленбуд" звернулося до вінницьких друзів з проханням надати нам квіти.
Комунальне підприємство "Зеленбуд" попри складні воєнні часи, попри небезпеку, продовжує справу озеленення рідного міста. Комунальників, як і по всій країні, менше, ніж зазвичай, але наша справа сьогодні затребувана як ніколи. Люди потребують добрих новин, їм потрібна краса навколо, аби відпочити, набратися сил і далі робити все можливе і неможливе для перемоги.
У п'ятницю висадили 500 троянд зі славного українського міста Вінниця в прекрасному українському місті Суми. Для ще пів тисячі квітів обираємо клумбу.
СМР