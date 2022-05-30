За минулий тиждень на Сумщині зареєстрована 171 небезпечна подія

Пожежно-рятувальними підрозділами Сумщини здійснено 43 оперативних виїзди. Під час ліквідації пожеж врятовано 12 будівель, 2 одиниці автотракторної техніки, матеріальних цінностей на загальну суму 1 млн. 690 тис. грн.
Як свідчить статистика значна частка пожеж припадає на житловий сектор. Тому рятувальники вкотре застерігають населення, будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. При виявленні ознак пожежі негайно телефонуйте на лінію екстреного виклику «101».
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області