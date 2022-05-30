У Сумах за тиждень 30 випадків захворювання на коронавірус

Посадовець повідомила про те, що підпорядковані управлінню охорони здоров'я лікувальні заклади продовжували працювати в режимі підвищеної готовності та надавати пацієнтам усю необхідну амбулаторну та стаціонарну допомогу.

Нині в стаціонарах міських лікарень перебувають 1192 пацієнта, серед яких 98 дітей. У 29 дорослих і в однієї дитини лікарі діагностували COVID-19 (23 дорослих хворих отримують кисневу підтримку, сім осіб знаходяться на ліжках інтенсивної терапії). Ще п’ятеро сумчан, хворих на коронавірусну інфекцію, отримують медичну допомогу в КНП СОР «Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З. Й. Красовицького» (двоє з них – у реанімаційному відділенні). 11 малюків перебувають у стаціонарі з підозрою на вищезгадану недугу.

Також проводяться щеплення всіх бажаючих від коронавірусу.

Щоденно проводиться робота щодо збору потреб лікувальних закладів у забезпеченні медикаментами та розхідними матеріалами. Ці запаси постійно поповнюються, ведеться співпраця з волонтерами, громадськими організаціями та гуманітарними штабами. Окрім того, підпорядковані управлінню заклади забезпечені паливно-мастильними матеріалами згідно з середньотижневою потребою.

Також Наталія Кіпенко проінформувала, що продовжується робота з благоустрою територій, прилеглих до лікувальних закладів, ведеться підготовка до опалювального сезону.

СМР