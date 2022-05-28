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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:58284

У Глухові підбили підсумки опитування щодо перейменування вул. Києво-Московської

Закінчилось голосування стосовно перейменування вулиці Києво-Московська у місті Глухів, визначено ТОП-5 назв, яким надали перевагу відвідувачі сторінки Глухівської міської ради.

Всього прийнято 1613 голосів, з них:

- 655  (40,6%) – КИЇВСЬКА

- 292 (18,1%) – ГЕРОЇВ УКРАЇНИ

- 250 (15,5%) – ГЕТЬМАНСЬКА

- 225 (13,9%) – ЦЕНТРАЛЬНА

- 84 (5,2%) – ЄВРОПЕЙСЬКА

Три інші запропоновані варіанти (Антимосковська, Героїв Глухівщини, Слава Україні)  набрали в середньому по 2% голосів.

Варто відзначити, що були активно запропоновані інші назви, які можна поділити умовно на 3 категорії:

- нейтральні:  Миру, Студентства Глухівщини, Олександра Довженка.

- географічні: Київський шлях, Університетська, Києво-Варшавська, Києво-Сумська, Києво-Чернігівська, Старо-Київська. А також розділити на 4 частини і кожну назвати окремо (Київська, Стометрівка, Столична, Вокзальна)

- патріотичні: Українська, Азовсталі, Героїв Маріуполя, Бучі, Незламна Україна, Степана Бандери, Івана Мазепи, Шухевича, Героїв Глухівщини, Героїв Глухова, Героїв Сумщини, Незалежності, Перемоги, Зеленського, Бориса Джонсона, пса Патрона

Були пропозиції  назвати іменами загиблих глухівчан, зокрема, Євгена Ковальчука, Олександра Поповченка, Олександра Максимовича, Артема Дорошенка

З усіх тільки 2  висловили незадоволення (просили залишити, як є, і питали, чи нема інших турбот).

Чи означають результати опитування, що вулицю Києво-Московську точно перейменують на Київську? Поки не означають, це був своєрідний індикатор громадської думки, який врахує комісія з перейменування.

Глухівська міська рада

Общество
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