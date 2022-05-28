У «Романтиці» закінчилися продуктові набори Сьогодні видачу продуктових припинено у МЦ «Романтика».

Як пояснила Данкор онлайн заступниця начальника управління надання соціальної допомоги Департаменту соціального захисту населення СМР та, на даний момент, секретар робочої групи з видачі продуктових наборів, Інна Спориш, припинено видачу тільки у Молодіжному центрі «Романтика».

У даній точці набори закінчилися, оскільки саме сюди звернулася найбільша кількість людей з оголошених категорій. Але отримати допомогу можна в інших точках видачі.

На цьому тижні видача продуктових наборів здійснюється мешканцям Сум, які належать до списка:

- безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;

- отримувачі допомоги малозабезпеченим сім’ям;

- отримувачі допомоги одиноким матерям/усиновлювачам, вдовам/вдівцям, які не отримують пенсію по втраті годувальника;

- надавачі та отримувачі соціальних послуг з догляду;

- отримувачі державної допомоги особам, що не мають права на пенсію.

Сьогодні і завтра зазначені сумчани, можуть звернутись за продуктовими наборами за адресами:

- школа № 7 (вул. Лесі Українки, 23);

- школа № 10 (вул. Новомістенська, 30);

- школа № 23 (пр-т М. Лушпи, 36).

З собою необхідно мати наступні документи:

- оригінали паспорта та ідентифікаційного кода;

- довідку про реєстрацію місця проживання особи – додаток 13 до Правил (для власників ID-карток);

Для посвідчення особи можуть використовуватися документи в застосунку «Дія».

Для людей зазначених категорій набори є в повному обсязі, наголосили в Департаменті соціального захисту населення.