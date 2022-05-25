На війні з рашистами загинув конотопець 24 травня 2022 року, обороняючи незалежність України від російських загарбників, загинув захисник з Конотопа Антон Артурович АРНАУТОВ.

Антон Арнаутов народився 2 жовтня 1991 року. Навчався в Конотопській міській гімназії та Конотопській загальноосвітній школі №12. По завершенню 9 класів вступив до Конотопського вищого професійного училища. Антон був активним громадським діячем та волонтером, головою студентського самоврядування у місті в 2009-2010 роках.

З 2012 року проживав та працював у місті Києві. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов боронити рідну землю та вступив до територіальної оборони Києва, а в травні - до лав Збройних Сил України. Антон Арнаутов загинув 24 травня 2022 року, потрапивши під мінометний обстріл на Донеччині.

Він віддав життя заради миру на рідній землі.

Вічна пам'ять Герою!

Конотопська міська рада