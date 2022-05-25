На Глухівщині дільничний викрив самогонщика Дванадцять літрів саморобної горілки та 58 літрів закваски для її виготовлення знайшов та знищив дільничний офіцер поліції Глухова у жителя одного з сіл, який, не зважаючи на заборону торгівлі алкоголем у будні дні, займався продажем самогону всім бажаючим.

Про те, що житель села Кучерівка займається виготовленням та продажем самогону, дільничний офіцер поліції дізнався від місцевого населення. Правоохоронець не став зволікати і навідався за вказаною адресою з перевіркою.

В оселі 42-річного чоловіка правоохоронець знайшов 12 літрів саморобної горілки та 58 літрів закваски для її виготовлення. Знайдене було вилучене та знищено.

На правопорушника поліцейський склав адміністративний протокол за ознаками ст. 176 «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф.

Поліція Сумщини