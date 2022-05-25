На Глухівщині дільничний викрив самогонщика

Про те, що житель села Кучерівка займається виготовленням та продажем самогону, дільничний офіцер поліції дізнався від місцевого населення. Правоохоронець не став зволікати і навідався за вказаною адресою з перевіркою.
В оселі 42-річного чоловіка правоохоронець знайшов 12 літрів саморобної горілки та 58 літрів закваски для її виготовлення. Знайдене було вилучене та знищено.
На правопорушника поліцейський склав адміністративний протокол за ознаками ст. 176 «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф.
Поліція Сумщини