Через проблеми з забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак Про це свідчить переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ.

«Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера», – пише своєму знайомому рашист, який розташувався на тимчасово окупованій території Херсонщини.

За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти «просто не могут доставить».

Це різко контрастує з «переможною» картинкою, яку транслюють на російському телебаченні. Тож на здивовану ремарку друга, що у них ЗМІ «рисуют только победы», відповідає просто: «Пусть сюда идут и рисуют».

І щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей… Проте їх не так легко намалювати, як перемоги в телевізорі.

СБУ