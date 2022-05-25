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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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У Сумах комунальники та патрульні опрацюють доцільність продовження тривалості роботи світлофорів

Міський голова Олександр ЛИСЕНКО доручив керівникам департаменту інфраструктури міста, КП «Шляхрембуд» спільно з управлінням патрульної поліції в Сумській області опрацювати питання доцільності продовження тривалості роботи світлофорів у вечірній час.

Міський голова запропонував визначитися щодо цього, враховуючи зростання тривалості світлового дня та пожвавлений рух на дорогах допізна, регулювання якого світлофорами допоможе уникнути ДТП.

Думку Олександра Лисенка підтримав начальник сектору управління патрульної поліції в Сумській області  Ігор БІЛОВОЛ. Тож, міський голова доручив керівникам департаменту інфраструктури міста, КП «Шляхрембуд» спільно з управлінням патрульної поліції в Сумській області опрацювати питання доцільності продовження роботи світлофорів, особливо тих, що регулюють рух на вул. Харківська, пр-ті М. Лушпи та інших великих вулицях.

Також Олександр Лисенко голова поцікавився думкою правоохоронців щодо подальшого вимкнення вуличного освітлення.

Ті доповіли, що, зважаю на серйозну безпекову ситуацію, є сенс поки що продовжувати таку практику.

СМР

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