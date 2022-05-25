СБУ закінчила розслідування у першій справі про зґвалтування під час війни

Мова йде про Романова Михайла Сергійовича, військовослужбовця в/ч 8954, що дислокується у м. Чебаркуль Челябінської області рф.
СБУ встановила, що під час окупації одного з населених пунктів Броварського району цей військовий скоїв жахливі злочини.
Зокрема, у стані алкогольного сп’яніння він вдерся до помешкання молодої української родини. Не роздумуючи, вбив беззбройного цивільного чоловіка, а після цього разом зі спільником ґвалтував його дружину, погрожуючи їй розстрілом.
СБУ продовжує викривати воєнні злочини окупантів та збирає доказову базу для міжнародного трибуналу – аби жоден окупант не залишився безкарним.
СБУ