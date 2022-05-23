Окупанти близько години вели артобстріл по Шосткинщині

Слідчі української спецслужби зібрали достатньо доказів і свідчень очевидців, аби перед судом постав російський військовий, який підозрюється у вбивстві та...
Про це повідомляють в Сумській ОВА....
Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд повідомила, що російські олігархи готові жертвувати мільярди Україні, щоб із них зняли санкції....
Світ зіткнувся з потрійною кризою – продовольчою, паливною та фінансовою – внаслідок російської агресії проти України, і найбільше постраждають від...
Сьогодні пообіді рашисти обстріляли з території рф Краснопільську громаду. Про наслідки ворожого обстрілу розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький....