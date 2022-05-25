У Шостці ювенальні поліцейські притягли до відповідальності матір двох неповнолітніх дітей

Жінку поліцейські вже вдруге за рік притягли до адміністративної відповідальності за ознаками ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі вирішується питання про вилучення дітей із сім’ї та позбавлення матері батьківських прав.