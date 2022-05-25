У Шостці ювенальні поліцейські притягли до відповідальності матір двох неповнолітніх дітей

Під час відвідування цієї родини поліцейськими спільно з представниками Шосткинського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Сумській області, суб’єктом пробації якої є цей неповнолітній хлопець, правоохоронці побачили занедбаний будинок, безлад в житлі та відсутність харчів у помешканні. Крім хлопця – підлітка, в цій родині виховується ще й 10-річна дівчинка.
Жінку поліцейські вже вдруге за рік притягли до адміністративної відповідальності за ознаками ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі вирішується питання про вилучення дітей із сім’ї та позбавлення матері батьківських прав.
Поліція Сумщини