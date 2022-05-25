У Сумах розгублений дідусь цілий день блукав містом — патрульні повернули його додому Інспектори отримали орієнтування про зниклого безвісти 77-річного дідуся.

Він вийшов із дому, але тривалий час не повертався. Дружина хвилювалася, адже її чоловік переніс інсульт та міг втратити здатність орієнтуватися в просторі.

Аж надвечір на вулиці Гамалія охоронці порядку помітили літнього чоловіка, схожого за прикметами. На щастя, з ним було все добре. Дідусь дійсно не орієнтувався на місцевості та не міг пояснити, як саме потрапив в інший кінець міста. Від надання йому медичної допомоги відмовився. Тож патрульні доправили його додому та передали рідним.

Не будьте байдужими, не проходьте повз людей, яким, можливо, необхідна наша допомога. У разі необхідності — телефонуйте 102.

Патрульна поліція Сумщини