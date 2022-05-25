Вибухотехніки поліції Сумщини очищають область від ворожих боєприпасів Протягом дня одна мобільна група працівників вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області обстежила два населених пункти на Лебединщині. Поліцейські сапери здійснили розмінування знищеного російського танка і знешкодили касетний боєприпас, що не спрацював.

В селі Ворожба, на Лебединщині, вибухотехніки поліції провели обстеження підбитого російського танка Т – 72 Б3 на предмет знаходження у ньому чи біля нього вибухонебезпечних предметів. На щастя снарядів знайдено не було, але поліцейські виявили і зняли з розбитої техніки елементи активної броні, що містять в собі небезпечну вибухову речовину.

Поряд з селом Московський Бобрик, майже на кордоні Сумщини з Полтавщиною, представники місцевої влади показали вибухотехнікам поліції довгу сріблясту трубу, що застрягла в грунті поряд з польовою дорогою за кілька кілометрів від населеного пункту.

І добре, що ця алюмінієва труба не потрапила спочатку на очі дітям або збирачам металобрухту, бо наслідки могли б бути смертельними.

Як повідомили працівники вибухотехнічного відділу ГУНП, це касета, якою споряджається ракета з РСЗВ «Ураган». В середині ракети РСЗВ «Ураган» розміщується три таких касети, а в кожній з касет знаходиться кілька суббоєприпасів – касетних бомб.

«Одна така касетна бомба, вагою близько двох кілограмів, несе в собі заряд вибухової речовини масою триста грам і споряджена готовими вражаючими елементами у кількості 370 – 400 штук. Кожен з таких боєприпасів призначений для того, щоб вбивати, ранити, тобто виводити з ладу живу силу противника і цивільних людей. Коли ви бачите десь на землі подібні боєприпаси, до них навіть підходити не можна, не те що рушати з місця. При спробі підняти таку «бомбочку», чи навіть просто зрушити, вона вибухає. Тому такі предмети знешкоджуються на місці», - коментує старший інспектор вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.

Тож небезпечна знахідка була знищена прямо в полі за допомогою накладного заряду вибухівки. Уламки начиненої бомбами касети розлетілися на десятки метрів навкруг, а на місці вибуху в землі з’явилася чимала вирва.

Поліція закликає громадян при виявленні будь-яких підозрілих предметів, схожих на боєприпаси бути дуже обачними. Ні в якому разі не підходьте до снаряду, міни чи ракети, що не спрацювали. Позначте місце знахідки та повідомте про небезпечний предмет органи влади, поліцію або військових.

Відділ комунікації поліції Сумської області