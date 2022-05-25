Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:20238

Вибухотехніки поліції Сумщини очищають область від ворожих боєприпасів

Протягом дня одна мобільна група працівників вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області обстежила два населених пункти на Лебединщині. Поліцейські сапери здійснили розмінування знищеного російського танка і знешкодили касетний боєприпас, що не спрацював.

В селі Ворожба, на Лебединщині, вибухотехніки поліції провели обстеження підбитого російського танка Т – 72 Б3 на предмет знаходження у ньому чи біля нього вибухонебезпечних предметів. На щастя снарядів знайдено не було, але поліцейські виявили і зняли з розбитої техніки елементи активної броні, що містять в собі небезпечну вибухову речовину.

Поряд з селом Московський Бобрик, майже на кордоні Сумщини з Полтавщиною, представники місцевої влади показали вибухотехнікам поліції довгу сріблясту трубу, що застрягла в грунті поряд з польовою дорогою за кілька кілометрів від населеного пункту.

І добре, що ця алюмінієва труба не потрапила спочатку на очі дітям або збирачам металобрухту, бо наслідки могли б бути смертельними.

Як повідомили працівники вибухотехнічного відділу ГУНП, це касета, якою споряджається ракета з РСЗВ «Ураган». В середині ракети РСЗВ «Ураган» розміщується три таких касети, а в кожній з касет знаходиться кілька суббоєприпасів – касетних бомб.

«Одна така касетна бомба, вагою близько двох кілограмів, несе в собі заряд вибухової речовини масою триста грам і споряджена готовими вражаючими елементами у кількості 370 – 400 штук. Кожен з таких боєприпасів призначений для того, щоб вбивати, ранити, тобто виводити з ладу живу силу противника і цивільних людей. Коли ви бачите десь на землі подібні боєприпаси, до них навіть підходити не можна, не те що рушати з місця. При спробі підняти таку «бомбочку», чи навіть просто зрушити, вона вибухає. Тому такі предмети знешкоджуються на місці», - коментує старший інспектор вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.

Тож небезпечна знахідка була знищена прямо в полі за допомогою накладного заряду вибухівки. Уламки начиненої бомбами касети розлетілися на десятки метрів навкруг, а на місці вибуху в землі з’явилася чимала вирва.

Поліція закликає громадян при виявленні будь-яких підозрілих предметів, схожих на боєприпаси бути дуже обачними. Ні в якому разі не підходьте до снаряду, міни чи ракети, що не спрацювали. Позначте місце знахідки та повідомте про небезпечний предмет органи влади, поліцію або військових.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Сумcькі поліцейські викрили чоловіка, який пограбував знайомого пенсіонера
Сегодня 11:28
СБУ закінчила розслідування у першій справі про зґвалтування під час війни
Сегодня 10:48
Вибухотехніки поліції Сумщини очищають область від ворожих боєприпасів
Сегодня 10:20
У Сумах комунальники та патрульні опрацюють доцільність продовження тривалості роботи світлофорів
Сегодня 09:56
У Ромнах поліцейські виявили факт продажу тютюнових виробів неповнолітньому студенту
Сегодня 09:20
Вночі рашисти обстріляли три громади на Сумщині
Сегодня 09:20
СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну (відео)
Сегодня 09:00
Поліцейські Бурині виявили автомобіль, що знаходився в розшуку
Сегодня 08:25
Полтавці подарували Охтирці два трактори
Сегодня 08:02
Завтра на Сумщині прогнозують дощ, грозу та град
Вчера 22:22
Мер Білопілля розповів, як врятував 90-річну циганку від голоду і спраги
Вчера 22:08
Голова Сумської ОВА спростував існування ударної групи рашистів для наступу на Сумщину
Вчера 21:19
view counter

Статьи

Лісівники області підбивають підсумки весняних робіт
Сегодня 10:11
«Культура» окупанта: як лісівники Сумщини зіткунулись із «руським миром»
Вчера 17:58
Кадетський корпус у Сумах: вивозять навіть батареї та унітази!
Вчера 10:40
П'яні окупанти, випалені квартири й "Россия" на паркані: як Тростянець оговтується після пережитих звірств
28.05.2022 12:55
8,4 тисячі абонентів без тепла та гарячої води. Як в Охтирці планують відновлювати теплопостачання після руйнування ТЕЦ
28.05.2022 09:28
"Ми не знаємо, де його тіло". Рідні не можуть поховати воїна Владислава Шевцова з Ямпільщини на Сумщині
26.05.2022 13:42
"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
25.05.2022 17:51
Все, что нужно для быта и досуга – в магазине Алло
25.05.2022 15:42
В Україні запустили єдиний портал про навчання під час війни OSVITANOW.ORG
25.05.2022 13:25
Где купить криптовалюту: разбор распространенных способов
25.05.2022 12:11
З Попасної на Сумщину: як облаштувалася родина, яка вимушена була тікати з власної домівки через війну (відео)
25.05.2022 10:52
Сергій Чередніченко: «Інколи тренуємося і під час повітряної тривоги, і під час артобстрілу»
25.05.2022 09:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 18.10
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
11.15; 17.10
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.45
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 14.30; 17.30
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 18.20
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Кино Планета Кіно
11.45; 17.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.40

Фото

39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.