Обстріл населених пунктів Сумщини снарядами, начиненими флешетами – розпочато кримінальне провадження За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 30 травня 2022 року близько 7 год 30 хв російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території російської федерації обстріляли Середино-Будську територіальну громаду Сумської області снарядами, які були начинені гострими цвяхоподібними металевими дротиками – флешетами. Подібними снарядами посічено чотири будинки мирних жителів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури