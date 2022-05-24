Сумські добробатівці їздитимуть у громадському транспорті безплатно У Сумах особи, котрі входять до складу добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади, в період воєнного стану безплатно користуватимуться комунальним і приватним громадським транспортом.

Як повідомив начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сергій ЯКОВЕНКО, з КП «Електроавтотранс» процедура узгоджена і з понеділка, 30 травня, комунальний перевізник перевозить пасажирів зазначеної категорії безплатно, щодо приватного транспорту – розпочато внесення відповідних змін до додаткових угод із перевізниками, після чого добробатівці зможуть користуватися автобусами на пільгових умовах.

Право безплатного проїзду для осіб, які входять до складу добровольчих формувань Сумської міської тергромади, діятиме в період воєнного стану за наявності документа, що посвідчує відповідний статус.

СМР