Глухівські поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою в скоєнні розбійного нападу Кілька місяців тривав пошук зловмисників, які увірвалися до будинку літнього подружжя з Глухівщини, нанесли господарю тілесне ушкодження та заволоділи коштами і ювелірними виробами. Вжитими оперативними заходами поліцейські встановили та затримали підозрюваних. Нині вони дають покази слідчим.

Подія сталася на початку лютого цього року. Ввечері невідомі в медичних захисних масках проникли через вікно до будинку літнього подружжя з села Береза, що на Глухівщині. В цей час господарі були вдома. Погрожуючи пенсіонерам розправою, нападники стали питати їх про місце, де вони зберігають заощадження.

Коли бажаного не дізналися, один із зловмисників вдарив господаря по голові дерев’яним молотком, принесеним з собою. Втім і це не дало очікуваного ними результату. Тож один з нападників залишився в кімнаті з подружжям, а інший став обшукувати дім. Знайшов ювелірні вироби та гроші. Після цього зловмисники відібрали у господарів їх мобільні телефони, аби ті не змогли ні з ким зв’язатися, закрили їх в одній з кімнат, підперши двері великою шафою, й втекли.

Лише за кілька годин власнику вдалося вибратися з будинку та звернутися за допомогою до сусідів, а ті вже викликали поліцейських.

Співробітники поліції відразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів у ході яких і встановили особи зловмисників. Ними виявилися неодноразово судимий 47-річний житель Новгород – Сіверського, що на Чернігівщині, та 35-річний житель Києва. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі зловмисники знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, чоловікам вже оголосили про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, старшого з чоловіків підозрюють ще й у скоєнні крадіжки з приватного будинку, звідки він викрав гроші та стартовий пістолет. Викрадену зброю в нього знайшли вдома, під час санкціонованого обшуку.

Відділ комунікації поліції Сумської області