Шосткинські поліцейські оперативно розшукали безвісти зниклих дітей

Учора увечері до поліції надійшло повідомлення про зникнення трьох дітей.
На пошуки неповнолітніх був зорієнтований весь особовий склад Шосткинського районного управління поліції. Орієнтування з описами зовнішності та фотокартками негайно були розіслані до інших територіальних підрозділів поліції.
І вже менш ніж за добу така злагоджена робота дала свій позитивний результат. Дітей знайшли біля озера в м. Шостка, де вони і провели всю ніч.
Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує. Відносно хлопців та дівчини протиправних дій не вчинялося.
Відділ комунікації поліції Сумської області