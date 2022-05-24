Шосткинські поліцейські оперативно розшукали безвісти зниклих дітей Менше доби знадобилося співробітникам поліції аби встановити місцезнаходження неповнолітніх вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації та повернути їх до установи. Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Учора увечері до поліції надійшло повідомлення про зникнення трьох дітей.

На пошуки неповнолітніх був зорієнтований весь особовий склад Шосткинського районного управління поліції. Орієнтування з описами зовнішності та фотокартками негайно були розіслані до інших територіальних підрозділів поліції.

І вже менш ніж за добу така злагоджена робота дала свій позитивний результат. Дітей знайшли біля озера в м. Шостка, де вони і провели всю ніч.

Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує. Відносно хлопців та дівчини протиправних дій не вчинялося.

Відділ комунікації поліції Сумської області