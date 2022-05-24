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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:081319

Корбан закликав будувати оборону на Сумщині

Керівник тероборони Дніпра Геннадій Корбан закликав будувати оборону Києва, Сум, Чернігова та Харькова.

«КИЕВ, СУМЫ, ЧЕРНИГОВ, ХАРЬКОВ - НЕОБХОДИМО СРОЧНО СТРОИТЬ ГЛУБОКУЮ ЭШЕЛОНИРОВАННУЮ ОБОРОНУ! МИНИРУЙТЕ СЕВЕРНЫЕ ГРАНИЦЫ!

ОТБРОСЬТЕ ИНТРИЖКИ И НЕ ТЕРЯЙТЕ ЗРЯ ВРЕМЯ, ПАРНИ!», - написав він у фейсбуці.

Общество
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