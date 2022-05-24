У Сумах зменшиться тариф "А-Мусон" на поводження з відходами Виконавчий комітет ухвалив рішення про застосування ТОВ «А-Муссон» тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами в частині захоронення.

Згідно з документом для нарахування за послугу з поводження з побутовими відходами в частині захоронення застосовуватиметься тариф на захоронення побутових відходів у розмірі 42,23 грн за 1 м3 (без ПДВ) або 222,04 грн за тонну (без ПДВ) з моменту переходу КП «Чисте місто» на спрощену систему оподаткування 3 групи за ставкою 2%, а саме з 1 квітня 2022 року. У огляду на це ТОВ «А-Муссон» має здійснити відповідні заходи для зменшення тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами.

Встановлений тариф на захоронення побутових відходів регулювати відповідні відносини, починаючи з 1 квітня, й діятиме до першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану на території України.

СМР