На Лебединщині в ДТП постраждали водій і пасажирка Автомобіль, під керуванням 30-річного чоловіка, з’їхав у кювет та перекинувся. В результаті автопригоди тілесні ушкодження отримав як сам водій, так і його пасажирка.

Дорожньо-транспортна пригода сталась в суботу близько 18:30 на автодорозі поблизу міста Лебедин. Як попередньо встановили поліцейські, 30-річний водій автомобіля ВАЗ-2106, рухаючись по дорозі, не впорався з керуванням, допустив з’їзд на узбіччя, в результаті чого транспортний засіб перекинувся.

Водій та 55-річна пасажирка з отриманими травмами були госпіталізовані до Сумської обласної клінічної лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом.