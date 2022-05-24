Росія стягує додаткові війська до кордону із Сумщиною До Курської області РФ, з якої останнім часом постійно ведуться обстріли української території, росіяни стягують додаткові війська.

Міністерство оборони РФ відправило до Курської області, яка межує із українською Сумською областю, додаткові сили.

Про це інформують 30 травня пропагандистські росЗМІ, пише ТСН.

За словами губернатора області Романа Старовойта, до Курської області вже відправлені війська та артилерія, а також ракетні установки. Він зазначив, що частина військового контингенту вже прибула до Курської області.

Він заявив, що це потрібно, мовляв, для "забезпечення безпеки місцевих жителів".

"За дорученням міністра оборони вжито додаткових заходів, і в регіон направлено велику кількість особового складу міністерства оборони. До нас уже прибуло і прибуває додаткове озброєння у вигляді артилерійських установок, ракетних установок", — розповів Старовойт.

Тим часом у Мережі активно обговорюють можливий повторний наступ РФ на Київ. Проте, ані Міністерство оборони України, ані українська розвідка не мають даних, які б свідчили про повторний наступ на Київ найближчими днями.