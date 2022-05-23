На Сумщині чоловік обікрав співмешканку До поліції за допомогою звернулася 38-річна жителька міста Середина-Буда. Жінка повідомила, що у власному домі виявила пропажу великої суми грошей та кількох ювелірних прикрас з золота. Ніяких пошкоджень на вікнах і дверях не було, тож у поліції запідозрили, що крадіжку міг вчинити хтось з близьких чи знайомих жінки.

Розшукувати крадія поліцейським довго не довелося. Ним виявився 32-річний співмешканець господині. Поки жінка була на роботі, а її неповнолітня донька на навчанні у школі, зловмисник, знаючи місце де зберігаються гроші і прикраси, потроху викрадав їх.

Спочатку поцупив 5000 гривень і прогуляв їх, трохи згодом – ще 10 000, а потім дійшла черга і до жіночих прикрас. Тож зловмисник вкрав у коханої золотий ланцюжок, пару золотих сережок, золотий хрестик і все це відніс у ломбард.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області