На Сумщині чоловік обікрав співмешканку

Розшукувати крадія поліцейським довго не довелося. Ним виявився 32-річний співмешканець господині. Поки жінка була на роботі, а її неповнолітня донька на навчанні у школі, зловмисник, знаючи місце де зберігаються гроші і прикраси, потроху викрадав їх.
Спочатку поцупив 5000 гривень і прогуляв їх, трохи згодом – ще 10 000, а потім дійшла черга і до жіночих прикрас. Тож зловмисник вкрав у коханої золотий ланцюжок, пару золотих сережок, золотий хрестик і все це відніс у ломбард.
У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Сумської області