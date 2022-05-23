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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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У Конотопі провели в останню путь трьох героїв

Вчора ми прощалися з нашими героями, і от сього дні знову… Знову, навіть у Конотопі саме небо плакало за загиблими героями…. Знову Конотопська громада прощалася з трьома своїми вірними синами, які віддали життя за Україну.

22 травня 2022 року, обороняючи незалежність України від російських загарбників, загинув Васильченко Ігор Анатолійович – військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Збройних Сил України старший сержант, командир відділення, справжній друг, надійний чоловік, люблячий батько.

Народився Ігор Анатолійович 15 листопада 1973 року в місті Потсдамі в Німеччині, так як його батьки були військовослужбовцями і на той час служили в Німеччині. Навчався Ігор Васильченко в Київському вищому військовому інженерному училищі, а згодом пішов служити у відділ по запобіганню незаконному обігу наркотиків Конотопського міського відділу національної поліції України в Сумській області. Поряд із службою,продовжував навчання в Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ. В 2000 році зустрів свою кохану дружину Тетяну. Через рік у подружжя народилась донька Дарина. Згодом Ігор Анатолійович перевівся працювати дільничним інспектором поліції, звідки і пішов на відпочинок за вислугою років. В 2010 році у подружжя народився син Іван.

В 2019 році він вступив до лав Збройних Сил України. Під час бойових дій, уламком від ворожого артилерійського снаряду був тяжко поранений в районі міст Бахмут - Попасна. Лише через 14 годин пораненого воїна бойові товариші доправили до медичного закладу міста Бахмут, а через півтори доби - до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, де йому зробили складну операцію. Від ускладнень після поранення військовий помер 22 травня 2022 року.

Клименко Володимир Федорович, народився 01.01.1968 року в с.Шаповалівка Конотопського району, військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Збройних Сил України, командир відділення командно-штабних машин взводу управління розвідувальної роти, молодший сержант.

Закінчив 8-річну Шаповалівську школу, працював у колгоспі, служив у Південній групі військ в Угорщині танкістом, потім працював у КМС-119 монтером колій. Після звільнення пішов на службу до лав ЗСУ. 

Має родину - дружину Ірину та двох синів – Євгеній та Олександр.

Загинув 20.05.2022 у результаті поранень, несумісних з життям, отриманих під час обстрілу в Луганській обл.

Кузнєцов Віталій Андрійович, старший солдат, заступник командира бойової машини-навідник-оператор,  народився 30.12.1997 року, закінчив ЗОШ №11, у 2020 році закінчив Сумський державний університет за спеціальністю «Прикладна механіка». Працював старшим продавцем, заступником директора в магазині «Техномаркет». З 24.11.2020 – був призваний на службу, у лютому 2021 року пішов на службу по контракту.

З багатодітної родини – має двох сестер та брата. Був одружений.

Загинув 16.05.2022 внаслідок бойового зіткнення та артилерійського обстрілу поблизу н.п.Оріхове.

Вічна пам'ять героям, що поклали своє життя за мирне майбутнє України! Молимося за упокій душ наших воїнів та за перемогу над рашистськими окупантами.

Слава Героям!

Слава Україні!

Артем Семеніхін - міський голова Конотопа

Общество
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