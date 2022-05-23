У Глухові чоловік добровільно здав у поліцію автомат та набої до нього

До сектору превенції відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області звернувся 43-річний житель Глухова, який вирішив добровільно видати зброю та боєприпаси. За словами чоловіка, автомат АК 74 та чотири магазина з набоями, загальною кількістю 120 штук, він знайшов на території проведення бойових дій.
Правоохоронці вкотре нагадують громадянам, що незареєстрована зброя та набої до неї – це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків.
Відділ комунікації поліції Сумської області