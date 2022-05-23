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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:44212

У Глухові чоловік добровільно здав у поліцію автомат та набої до нього

Аби уникнути кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї та боєприпасів, глухівчанин сам звернувся до поліції та видав правоохоронцям автоматичну зброю та боєприпаси.

До сектору превенції відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області звернувся 43-річний житель Глухова, який вирішив добровільно видати зброю та боєприпаси. За словами чоловіка, автомат АК 74 та чотири магазина з набоями, загальною кількістю 120 штук, він знайшов на території проведення бойових дій. 

Правоохоронці вкотре нагадують громадянам, що незареєстрована зброя та набої до неї – це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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