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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:08312

Оператор Vodafone повідомляє про аварійну ситуацію на Сумщині. Як залишатися на зв’язку?

У багатьох мешканців області виникли проблеми зі зв'язком протягом цієї доби.

Оператор Vodafone повідомляє про аварійну ситуацію у мережі.

Що робити, аби залишатися на зв'язку, поки все полагодять?

У налаштуваннях вашого телефону:

Вимкнути автовибір мережі на Android: Налаштування — Мобільна мережа (або Підключення).

Оператор на iOS:  Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі

Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL 3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.

Перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS.

Це внутрішній роумінг, він безкоштовний.

Экономика Vodafone
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