Оператор Vodafone повідомляє про аварійну ситуацію у мережі.
Що робити, аби залишатися на зв'язку, поки все полагодять?
У налаштуваннях вашого телефону:
Вимкнути автовибір мережі на Android: Налаштування — Мобільна мережа (або Підключення).
Оператор на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі
Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL 3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.
Перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS.
Це внутрішній роумінг, він безкоштовний.
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