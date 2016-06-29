Оператор Vodafone повідомляє про аварійну ситуацію на Сумщині. Як залишатися на зв’язку? У багатьох мешканців області виникли проблеми зі зв'язком протягом цієї доби.

Оператор Vodafone повідомляє про аварійну ситуацію у мережі. Що робити, аби залишатися на зв'язку, поки все полагодять? У налаштуваннях вашого телефону: Вимкнути автовибір мережі на Android: Налаштування — Мобільна мережа (або Підключення). Оператор на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL 3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS. Це внутрішній роумінг, він безкоштовний.