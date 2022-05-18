У Сумах з’явилася Алея Слави ЗСУ з лілій Працівники міської централізованої бібліотечної системи спільно з фахівцями КП «Зеленбуд» і родиною вимушених переселенців у рамках акції «100 лілій в 100 громад заради Перемоги !» висадили алею з цих квітів на честь воїнів ЗСУ.

Акцію «100 лілій в 100 громад заради Перемоги!» ініціювала газета «Сільський вісник» у партнерстві з Асоціацією сільських, селищних та об’єднаних громад України за підтримки CIB Holland B. V. На участь в акції зголосилося понад 100 громад, серед яких обрали найбільш мотивованих, тих, що прихистили більше внутрішньо переміщених осіб.

Директор міської централізованої бібліотечної системи Юлія Заговора розповіла, що першою про таку ініціативу дізналася одна з їхніх працівниць. Не гаючи часу, почали збирати необхідні документи. Коли вже майже втратили надію на перемогу, надійшло сповіщення про посилку. В ній – пакунки з ліліями п’яти видів.

За умовами організаторів акції, лілії мали бути висаджені у знаковому для сумчан місці. У Сумах більш знакового за Альтанку годі шукати, тому спільно з керівництвом КП «Зеленбуд» обрали для квітів одну з клумб біля символу міста.

Висаджувати лілії сумчанам допомагали вимушені переселенці з Дружківки Донецької області Алла Журавель із сином. У Сумах вони лише кілька днів, але кажуть, місто подобається: в ньому затишно та спокійно, тож, із радістю відгукнулися на пропозицію приєднатися до створення алеї, аби хоча б таким чином віддячити воїнам за оборону України. А сумчанам – за гостинність.

Отак гуртом висадили в середмісті 100 різнокольорових лілій, які символізують різні народи, що допомагають Україні боротися з російськими загарбниками, з побажанням як найшвидше зустрітися на цьому місці, щоб відсвяткувати Перемогу над окупантом.