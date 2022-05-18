У Сумах профінансовані соціальні допомоги та підтримка добровольчих формувань Державні та місцеві соціальні допомоги профінансовані та проведені через відділення Державного казначейства.

Про це під час апаратної наради при міському голові повідомила директор департаменту соціального захисту населення Тетяна Масік.

«У п’ятницю Держказначейство провело виплати по усім державним соціальним допомогам, а у понеділок – і фінансування щодо пільг, передбачених нашими програмами соціальної підтримки, – розповіла керівник. – Також перераховані кошти на субсидії та пільги за послуги ЖКГ».

За словами директора департаменту, отримали належні їм кошти 1865 представників добровольчих формувань. Ще по 135 таким особам опрацьовуються документи на фінансування. Мова йде про одноразову виплату у 15 тисяч гривень, на яку у бюджеті громади передбачили 30 млн грн. За інформацією Тетяни Масік, департамент отримав ще додатково звернення від більше сотні сумчан, які претендують на таку виплату і нині опрацьовує можливості їх фінансування.

Крім того, завершується прийом документів від керівників добровольчих формувань для виплати місячної допомоги їх членам за травень. Нагадаємо, що виконавчий комітет ухвалив таку допомогу у розмірі 6,5 тис. грн.