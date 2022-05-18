Поліцейські Кролевеччини затримали чоловіка, який перебував у розшуку 17 років Під час відпрацювання повідомлення щодо крадіжки велосипеду місцевого жителя, працівники відділення поліції № 1 (м. Кролевець) проводили ряд оперативно-розшукових заходів.

У ході проведення яких, поліцейські виявили 60-річного містянина, який перебував у розшуку з 2005 року. Вказана особа 01.04.2001 року в групі з особами, які вже відбули покарання за вчинений злочин, та чоловіком, який засуджений до довічного позбавлення волі, вчинив розбійний напад на одну з родин м. Кролевець із застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров’я потерпілих. Слідчими під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомлено зловмиснику про підозру у вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 142 Кримінального кодексу України редакції 1960 року «Розбій» та обрано запобіжний захід тримання під вартою. Слідство триває.

Поліція Сумщини