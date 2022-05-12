На Конотопщині місцевий мешканець, будучи напідпитку, почав стріляти посеред села Працівники відділу реагування патрульної поліції встигли вчасно припинити протиправні дії чоловіка, на щастя ніхто не постраждав.

Подія сталася сьогодні близько 10 години в селі Сахни, що на Конотопщині. На спецлінію поліції за допомогою звернувся староста села, він повідомив про те, що місцевий мешканець на одній із вулиць посеред села стріляє з автомату.

На місце події негайно виїхали працівники відділу реагування патрульної поліції Конотопського районного відділу поліції, а також слідчо-оперативна група.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, 47-річний чоловік приїхав у центр села на своєму автомобілі ВАЗ-21063, при цьому останній мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. З невідомих причин правопорушник здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї. На щастя ніхто не постраждав. Сам чоловік свої дії коментувати відмовився.

Працівники поліції склали відносно правопорушника адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції».

З місця події слідчі вилучили автомат АК-74, а також 59 набоїв калібру 5,45 мм. Наразі у поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом.

Відділ комунікації поліції Сумської області