Воєнний стан в Україні хочуть продовжити ще на 90 днів Президент України Володимир Зеленський направив у Верховну Раду пропозицію продовжити воєнний стан ще на 90 днів.

В указі, який президент Володимир Зеленський виніс на затвердження Верховної Ради, воєнний стан в Україні пропонується продовжити на 90 днів із 25 травня 2022 року. Документ опубліковано на сайті Ради.

Також глава держави пропонує продовжити строки загальної мобілізації в Україні з 25 травня на 90 днів.

18 травня в парламент було внесено законопроєкти щодо продовження воєнного стану (№ 7389) та загальної мобілізації в Україні (№7390). Верховна Рада ще не затвердила відповідні укази президента.

Раніше воєнний стан продовжували на 30 днів щомісяця. Мобілізацію було оголошено на 90 днів, її строки мають закінчитися 24 травня.