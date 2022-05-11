Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:471

На війні загинув житель Роменщини

11 травня сталося непоправне – від отриманих поранень, внаслідок вибуху навіки обірвалося життя молодого, сповненого енергії та любові до Батьківщини нашого земляка, Захисника України - Богдана Федько.

Богдану було лише 25...
Він народився в селі Хмелів Роменського району, навчався в Хмелівській школі. В 2017 році Богдан закінчив Глухівський медичний фаховй коледж отримавши спеціальність "Лікувальна справа".
Чотири з половиною роки тому 22-річний хлопчина підписав контракт на військову службу у Збройних силах України. З тих пір,
вірний присязі, кращий з синів своєї країни, він мужньо захищав Батьківщину та до останнього подиху виборював мир для майбутніх поколінь.
Він був мужнім, рішучим, сильним та справедливим, був справжнім прикладом для бійців, не ховався від відповідальності, намагався в усьому бути першим.
Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце молодої людини.
В пам’яті рідних, друзів та колег Богдан назавжди залишиться щирим, усміхненим, життєрадісним, активним, сповненим безліччю планів на життя, яким, на жаль, не вдалося здійснитися.
Схиляючись у скорботі, висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним та близьким.
Низький уклін батькам за сина Захисника.
Герої не вмирають! Вони назавжди залишаються у наших серцях.
ІНФОРМАЦІЮ про ДАТУ І ЧАС ПРОЩАННЯ буде повідомлено додатково.
СВІТЛА, ВІЧНА ПАМ‘ЯТЬ І БЕЗМЕЖНА ШАНА БОГДАНУ!

Роменська РДА

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На війні загинув житель Роменщини
Сегодня 09:47
За тиждень від коронавірусу померло троє сумчан
Сегодня 09:35
Роменчанка взяла ще одну медаль на чемпіонаті Європи
Сегодня 09:27
Борець з Сумщини виграв Кубок Литви
Сегодня 08:46
Пасажироперевезення у Сумах: які маршрутки працюють 16 травня
Сегодня 08:30
Бояться контрнаступу: окупанти знищили міст на Сумщині й готуються до оборони на території Росії
Сегодня 08:23
Мистецтво оживає та перемагає! Сумчан запрошують на Ніч музеїв
Сегодня 08:04
На Сумщині зберігається імовірність обстрілів та ракетно-бомбових ударів з території рф
Сегодня 07:54
Куди насправді влучила рашистська ракета у Шпилівці під Сумами (відео)
Вчера 22:03
Прогноз погоди на Сумщині на 16 травня
Вчера 18:59
Білопілля попрощалося з героєм-захисником Сергієм Куценком
Вчера 15:59
Завтра в Сумах увімкнуть камери автоматичної фіксації порушень
Вчера 13:53
view counter

Статьи

Як на Сумщині допомагають людям із ВІЛ і борються з поширенням хвороби
Вчера 16:08
Командир протитанкової прикордонної застави: "На Сумщині місцеві нам дуже допомагали. З їхньою допомогою коригували удари байрактарів і били колони ворожої техніки"
14.05.2022 09:35
"Пів голови немає". Після обстрілу села на Сумщині військовими РФ загинув чоловік
13.05.2022 19:15
Мер Охтирки Павло Кузьменко: Ми стали рашистам наче кістка в горлі
13.05.2022 16:00
"Ніхто не думав за гроші, кожен займався своєю справою". Бійці самооборони Сум потребують фінансової підтримки
13.05.2022 08:51
"Як її не вбило, не знаю" — мешканці селища Вороніж про обстріл літаками РФ
12.05.2022 13:01
Управління з питань праці роз’яснює: порядок надання відпусток в умовах воєнного стану
12.05.2022 12:32
"Стріляли і вранці, і вночі" – мешканці Білопілля і району про обстріли з російської сторони
12.05.2022 10:43
Єврейський цвинтар у Глухові, який постраждав від обстрілів рашистів, почали упорядковувати
12.05.2022 10:17
Про альтернативні способи звернення до суду
11.05.2022 12:52
«У нас біда – ніколи не караємо зло до кінця». Інтерв’ю з мером Конотопа, який заборонив УПЦ МП
11.05.2022 12:10
Як регулюються трудові відносини в умовах воєнного часу
11.05.2022 12:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.