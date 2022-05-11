На війні загинув житель Роменщини 11 травня сталося непоправне – від отриманих поранень, внаслідок вибуху навіки обірвалося життя молодого, сповненого енергії та любові до Батьківщини нашого земляка, Захисника України - Богдана Федько.

Богдану було лише 25...

Він народився в селі Хмелів Роменського району, навчався в Хмелівській школі. В 2017 році Богдан закінчив Глухівський медичний фаховй коледж отримавши спеціальність "Лікувальна справа".

Чотири з половиною роки тому 22-річний хлопчина підписав контракт на військову службу у Збройних силах України. З тих пір,

вірний присязі, кращий з синів своєї країни, він мужньо захищав Батьківщину та до останнього подиху виборював мир для майбутніх поколінь.

Він був мужнім, рішучим, сильним та справедливим, був справжнім прикладом для бійців, не ховався від відповідальності, намагався в усьому бути першим.

Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце молодої людини.

В пам’яті рідних, друзів та колег Богдан назавжди залишиться щирим, усміхненим, життєрадісним, активним, сповненим безліччю планів на життя, яким, на жаль, не вдалося здійснитися.

Схиляючись у скорботі, висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним та близьким.

Низький уклін батькам за сина Захисника.

Герої не вмирають! Вони назавжди залишаються у наших серцях.

ІНФОРМАЦІЮ про ДАТУ І ЧАС ПРОЩАННЯ буде повідомлено додатково.

СВІТЛА, ВІЧНА ПАМ‘ЯТЬ І БЕЗМЕЖНА ШАНА БОГДАНУ!

Роменська РДА