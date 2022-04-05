У Сумах збільшують кількість комунальних автобусів на маршрутах

З понеділка, 16 травня, додатковий автобус перевозитиме пасажирів за маршрутом № 63, який курсує за частково зміненою схемою - до Тепличного (без заїзду на кінцеву зупинку маршруту).
Маршрут "Баси - Тепличний" обслуговуватимуть два комунальні автобуси.
У зв'язку з цим змінюється час роботи:
перший/останній рейси:
Тепличний 6:43, 18:44;
Баси 6:55, 17:57.
Відстежувати рух комунального транспорту можна за посиланням: https://gps.sumy.ua.
З суботи, 16 квітня, комунальні автобуси відновлюють курсування за маршрутом № 59 "Веретенівка - Баси"....
Перебої з електроенергією у місті не вплинуть на рух комунального транспорту....