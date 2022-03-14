Рятувальники приступили до ліквідації наслідків березневих авіанальотів у Битиці На мирних мешканців села Битиця, що за два десятки кілометрів від м.Суми, підступний ворог влаштував цинічне смертовбивче авіаполювання.

На початку березня, з різницею у кілька днів, на населений пункт було скинуто спершу 4 двохсотп`ятидесятикілограмових авіабомби, а потім ще 2, вагою кожна по півтонни. Результатом цієї «спланованої спецоперації» стало вбивство 1 жителя Битиці, поранення іншого та руйнування близько 25 будівель.

Чому саме в Битиці у такий дикунський спосіб варвари із сусідньої країни вирішили «денацифікувати» наших громадян, залишається загадкою.

Від учора у Битиці рятувальники Міжрегіонального центру швидкого реагування приступили до розбору завалів.