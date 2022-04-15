Мешканка Конотопщини "розблокувала" банківську карту за 7 тисяч гривень

Правоохоронцям, які прибули на виклик, потерпіла 45-річна конотопчанка розповіла, що їй на мобільний телефон зателефонував невідомий. Він назвався представником банку та повідомив, буцімто її банківська карта заблокована. Тому аби активувати її вона повинна продиктувати код, який прийде в СМС-повідомленні. Жінка виконала всі інструкції псевдо банкіра, а коли побачила відсутність більше 7 000 гривень на своєму рахунку зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Відділ комунікації поліції Сумської області
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