Мешканка Конотопщини "розблокувала" банківську карту за 7 тисяч гривень Місцева жителька виконала інструкції невідомого співрозмовника для нібито розблокування її банківської карти. А згодом з’ясувала, що потрапила у шахрайську пастку, про що одразу повідомила до поліції.

Правоохоронцям, які прибули на виклик, потерпіла 45-річна конотопчанка розповіла, що їй на мобільний телефон зателефонував невідомий. Він назвався представником банку та повідомив, буцімто її банківська карта заблокована. Тому аби активувати її вона повинна продиктувати код, який прийде в СМС-повідомленні. Жінка виконала всі інструкції псевдо банкіра, а коли побачила відсутність більше 7 000 гривень на своєму рахунку зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

У поліції за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та вживають всіх необхідних заходів для встановлення особи зловмисника та його місцезнаходження.

Поліцейські застерігають: якщо ваш співрозмовник заводить мову про те, що вашу карту заблоковано, чи відбувається підозріла активність і просять назвати код з СМС-повідомлення або реквізити картки – знайте, що ви спілкуєтесь з шахраями! А тому обов’язково візьміть паузу в розмові і зателефонуйте на гарячу лінію вашого банку, з’ясуйте чи дійсно з вашим рахунком все гаразд. Запам’ятайте: представники банку ніколи не просять назвати три цифри на звороті картки, код з СМС чи реквізити. В жодному разі не піддавайтесь паніці та емоційному тиску з боку співрозмовника. Будьте пильними і не дайте себе ошукати.