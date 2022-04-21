Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 28 квітня

У Сумах у четвер, 28 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:

маршрут № 1 - 2 одиниці транспорту;

маршрут № 2 - 7 одиниць транспорту;

маршрут № 3 - 3 одиниці транспорту;

маршрут № 4 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 5 - 7 одиниць транспорту;

маршрут № 7 - 7 одиниць транспорту;

маршрут № 8 - 3 одиниці транспорту;

маршрут № 10 - 10 одиниць транспорту;

маршрут № 11 - 3 одиниці транспорту;

маршрут № 12 - 7 одиниць транспорту;

маршрут № 13 - 6 одиниць транспорту;

маршрут № 15 - 1 одиниця транспорту;

маршрут № 16 - 1 одиниця транспорту;

маршрут № 17А - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 18 - 9 одиниць транспорту;

маршрут № 19 - 10 одиниць транспорту;

маршрут № 20 - 7 одиниць транспорту;

маршрут № 21 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 23 - 1 одиниця транспорту;

маршрут № 51 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 52 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 55 - 2 одиниці транспорту;

маршрут № 56 - 5 одиниць транспорту;

маршрут № 60 - 5 одиниць транспорту;

маршрут № 61 - 7 одиниць транспорту.