Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 28 квітня

У Сумах у вівторок, 26 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 1 - 2 одиниці...
У Сумах у понеділок, 25 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 1 - 2 одиниці...
У Сумах у неділю, 24 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 2 - 6 одиниць...
У Сумах у п‘ятницю, 22 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 1 - 2 одиниці;
У Сумах у четвер, 21 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 1 - 2 одиниці;