Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:40296

Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 28 квітня

 У Сумах у четвер, 28 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади: 
 
маршрут № 1 - 2 одиниці транспорту;
маршрут № 2 - 7 одиниць транспорту; 
маршрут № 3 - 3 одиниці транспорту; 
маршрут № 4 - 4 одиниці транспорту; 
маршрут № 5 - 7 одиниць транспорту; 
маршрут № 7 - 7 одиниць транспорту; 
маршрут № 8 - 3 одиниці транспорту; 
маршрут № 10 - 10 одиниць транспорту; 
маршрут № 11 - 3 одиниці транспорту; 
маршрут № 12 - 7 одиниць транспорту; 
маршрут № 13 - 6 одиниць транспорту; 
маршрут № 15 - 1 одиниця транспорту; 
маршрут № 16 - 1 одиниця транспорту;
маршрут № 17А - 4 одиниці транспорту; 
маршрут № 18 - 9 одиниць транспорту; 
маршрут № 19 - 10 одиниць транспорту; 
маршрут № 20 - 7 одиниць транспорту; 
маршрут № 21 - 4 одиниці транспорту; 
маршрут № 23 - 1 одиниця транспорту;
маршрут № 51 - 4 одиниці транспорту; 
маршрут № 52 - 4 одиниці транспорту;
маршрут № 55 - 2 одиниці транспорту;
маршрут № 56 - 5 одиниць транспорту;
маршрут № 60 - 5 одиниць транспорту; 
маршрут № 61 - 7 одиниць транспорту.
Экономика Маршрутки
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Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 26 квітня
26.04.2022 08:47

Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 26 квітня

У Сумах у вівторок, 26 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади: 
 
маршрут № 1 - 2 одиниці...

Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 25 квітня
25.04.2022 09:08

Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 25 квітня

 У Сумах у понеділок, 25 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади: 
 
маршрут № 1 - 2 одиниці...

Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 24 квітня
24.04.2022 10:00

Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 24 квітня

 У Сумах у неділю, 24 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади: 
 
маршрут № 2 - 6 одиниць...

Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 22 квітня
22.04.2022 08:28

Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 22 квітня

У Сумах у п‘ятницю, 22 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади: 
 
маршрут № 1 - 2 одиниці; 

Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 21 квітня
21.04.2022 08:14

Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 21 квітня

 У Сумах у четвер, 21 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади: 
 
маршрут № 1 - 2 одиниці; 

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Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 28 квітня
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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