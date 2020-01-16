У Сумах оприлюднили результати присвоєння назви бульвару у районі Еспланади

Звіт оприлюднено на офіційному сайті Сумської міської ради.

Громадське обговорення тривало відповідно до розпорядження міського голови з 10.12.21 по 17.02.22.

Пропозиція щодо присвоєння назви (найменування) бульвару Лівобережний була підтримана громадянами, які мають житло у даному мікрорайоні, а також забудовником - Приватним акціонерним товариством «Сумбуд».

Інші пропозиції (зауваження) до управління не надходили.