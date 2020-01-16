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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:01190

У Сумах оприлюднили результати присвоєння назви бульвару у районі Еспланади

Управління архітектури та містобудування узагальнило пропозиції (зауваження), що надійшли під час громадського обговорення з розгляду питання про присвоєння назви (найменування) бульвару Лівобережний (район мікрорайону «Еспланада»).

Звіт оприлюднено на офіційному сайті Сумської міської ради.

Громадське обговорення тривало відповідно до розпорядження міського голови з 10.12.21 по 17.02.22.

Пропозиція щодо присвоєння назви (найменування) бульвару Лівобережний була підтримана громадянами, які мають житло у даному мікрорайоні, а також забудовником - Приватним акціонерним товариством «Сумбуд».

Інші пропозиції (зауваження) до управління не надходили.

Общество Левобережный бульвар Эспланада
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