Агенція промоції «Суми» збирає життєві історії війни КУ «Агенція промоції «Суми» збирає життєві історії війни, аби донести їх до світу.

«Ми хочемо, щоб увесь світ знав про наших героїв, волонтерів та про родини, які зазнали горя від руйнувань осель, втрати рідних через вторгнення рашистських загарбників. Надсилайте нам у приватні повідомлення або на пошту agencypromotion.media@gmail.com інформацію, про кого ви б хотіли розповісти, чию історію повинні знати усі! А ми, своєю чергою, будемо розповсюджувати історії війни», – зазначають в Агенції промоції «Суми».

Окрім історій війни на сторінці комунальної установи у Facebook публікуватимуть інформацію про допомогу, різні ініціативи та сумських митців.