На росії оголосили плани на другу фазу «спецоперації»: Донбасу вже мало Міноборони росії заявило, що збирається далі захопити не лише Донбас, а й увесь південь України.

За словами заступника командувача Центрального військового округу росії «контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор у Крим і впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ».



А «контроль над півднем України дасть ще один черговий вихід у Придністров'ї, де нібито відзначаються факти утисків російськомовного населення».



Зазначимо, що Молдова зберігає нейтралітет щодо військового вторгнення росії в Україну. Ця країна не ввела санкції проти росії і поки що не збирається відмовлятися від російських енергоносіїв.