На росії оголосили плани на другу фазу «спецоперації»: Донбасу вже мало

За словами заступника командувача Центрального військового округу росії «контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор у Крим і впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ».
А «контроль над півднем України дасть ще один черговий вихід у Придністров'ї, де нібито відзначаються факти утисків російськомовного населення».
Зазначимо, що Молдова зберігає нейтралітет щодо військового вторгнення росії в Україну. Ця країна не ввела санкції проти росії і поки що не збирається відмовлятися від російських енергоносіїв.