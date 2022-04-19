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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:30349

Сумські рятувальники навчали школярів правилам безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів

А також роз'яснили основні аспекти хімічної безпеки.

19 квітня працівники Служби порятунку провели онлайн урок з учнями 7-х та 9-х класів Стецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

Під час бесіди рятувальники порушили теми безпечної поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також роз’яснили основні аспекти хімічної безпеки, та нагадали алгоритм дій за сигналом «Увага всім!».

Окремою темою бесіди стало дотримання правил пожежної безпеки в побуті та недопущення виникнення пожеж в природних екосистемах, оскільки це не тільки несе за собою велику шкоду навколишньому природному середовищу, а й викликає масштабні пожежі приборкувати, які вкрай важко.

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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