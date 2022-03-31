Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 16 квітня

У Сумах у четвер, 14 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 1 - 2...
У Сумах у середу, 13 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 1 - 2 одиниці транспорту;
У Сумах у вівторок, 12 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 1 - 2 одиниці...
У Сумах у понеділок, 11 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 1 - 2 одиниці транспорту
Інформація, актуальна на сьогодні, 19 квітня....