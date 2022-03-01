Які продуктові магазини працюють в Сумах 4 квітня

М'ЯСОМАРКЕТ з 8:00 до 16:00:
вул. Штепівська, 1
вул. Роменська, 77
вул. Петропавлівська, 76
вул. Супруна, 3А
прт М. Лушпи, 13 і 39А
вул. Героїв Крут, 60/4
вул. Троїцька, 29
вул. Ковпака, 59/4
М'ЯСНІ МАГАЗИНИ з 8:00 до 16:00:
вул. Кооперативна, 1
вул. Чорновола, 78
вул. Курська, 133
вул. Харківська, 12
вул. СКД, 8
вул. Металургів, 13
вул. Супруна, 14
вул. Героїв Крут, 36Б
вул. Інтернаціоналістів, 21
АТБ-маркет з 8:00 до 15:00:
вул. Героїв Крут, 76/3
пр-т М. Лушпи, 12
вул. Харківська, 5/1
вул. СКД, 20
вул. Г. Кондратьєва, 181
АМБАР-маркет з 8:00 до 18:00
ПРОДУКТОВА ХАТКА:
вул. Охтирська, 26;
вул. СКД, 22
вул. Лисенка, 10
вул. Г. Кондратьєва,165
вул. Привокзальна, 31
НАШ СУПЕРМАРКЕТ з 8:30 до 17:00:
вул. СКД, 48
пр-т Курський, 81
вул. Роменська, 90
ДАРИ МОРЯ з 8:30 до 16:00
САМ МАРКЕТ з 8.00 до 16.00:
вул. Металургів, 17/1
пр-и М. Лушпи, 39 і 7/1
пров. 9-го Травня, 10
вул. Харківська, 9,
пр-т Курський, 16 і 111 (ТЦ "Маяк")
вул. Героїв Крут, 60
вул. Петропавлівська, 76
вул. Інтернаціоналістів, 21
КОШИК з 8:00 до 17:00
ХЛІБНІ КІОСКИ: 9ка ринок, вул. Леваневского ринок (вул. Горького), вул. Металургів (біля САМ маркет), вул. Реміснича (торговельний ряд), Центральний ринок (перехрестя вул. Засумська - вул. Шевченка, вхід до ринку зліва), зупинка "Укртелеком" (павільйон "Квіти")