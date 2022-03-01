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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:4886

Які продуктові магазини працюють в Сумах 4 квітня

М'ЯСОМАРКЕТ з 8:00 до 16:00:
вул. Штепівська, 1
вул. Роменська, 77
вул. Петропавлівська, 76
вул. Супруна, 3А
прт М. Лушпи, 13 і 39А
вул. Героїв Крут, 60/4
вул. Троїцька, 29
вул. Ковпака, 59/4

М'ЯСНІ МАГАЗИНИ з 8:00 до 16:00:
вул. Кооперативна, 1
вул. Чорновола, 78
вул. Курська, 133
вул. Харківська, 12
вул. СКД, 8
вул. Металургів, 13
вул. Супруна, 14
вул. Героїв Крут, 36Б
вул. Інтернаціоналістів, 21

АТБ-маркет з 8:00 до 15:00:
вул. Героїв Крут, 76/3
пр-т М. Лушпи, 12
вул. Харківська, 5/1
вул. СКД, 20
вул. Г. Кондратьєва, 181

АМБАР-маркет з 8:00 до 18:00

ПРОДУКТОВА ХАТКА:
вул. Охтирська, 26;
вул. СКД, 22
вул. Лисенка, 10
вул. Г. Кондратьєва,165
вул. Привокзальна, 31

НАШ СУПЕРМАРКЕТ з 8:30 до 17:00:
вул. СКД, 48
пр-т Курський, 81
вул. Роменська, 90

ДАРИ МОРЯ з 8:30 до 16:00

САМ МАРКЕТ з 8.00 до 16.00:
вул. Металургів, 17/1
пр-и М. Лушпи, 39 і 7/1
пров. 9-го Травня, 10
вул. Харківська, 9,
пр-т Курський, 16 і 111 (ТЦ "Маяк")
вул. Героїв Крут, 60
вул. Петропавлівська, 76
вул. Інтернаціоналістів, 21

КОШИК з 8:00 до 17:00

ХЛІБНІ КІОСКИ: 9ка ринок, вул. Леваневского ринок (вул. Горького), вул. Металургів (біля САМ маркет), вул. Реміснича (торговельний ряд), Центральний ринок (перехрестя вул. Засумська - вул. Шевченка, вхід до ринку зліва), зупинка "Укртелеком" (павільйон "Квіти")

 
 
 
Экономика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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