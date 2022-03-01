У Тростянець їде швидка зі Швеції Ще одна карета швидкої допомоги для Тростянецької лікарні їде від наших друзів із Швеції.

Потрібно ще пару днів, щоб підключити і налаштувати у них все обладання, заправити кисень та інше.

Цей хлопець, який посміхається на фото, продав свою вітрильну яхту в Швеції, щоб зробити перший внесок за машини і особисто приїхав за кермом однієї з них, багато простих лікарів вносили свої власні кошти, щоб придбати ці авто. Привіз конвой в Україну особисто один з членів Парламенту Швеції. Сказав, що наступного разу мусять привезти ще десять автомобілей для України. Дуже чітко розуміють причини і наслідки цієї війни, що нам потрібна зброя і меддопомога.

Величезна подяка Ambulans Ukraina Donation за допомогу.

Тростянецька міська рада