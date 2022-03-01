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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 23:10

На Сумщині націоналізують підприємства, які належать росіянам

Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, напередодні на Сумщину приїжджала міністерка економіки Юлія Свириденко, з якою було обговорено поточний стан справ в області.

"Було домовлено про відновлення наших виробничих підприємств, про підтримку малого і середнього бізнесу, про кредити, про спеціальні умови роботи підприємств на територіях, на яких були бойові дії. На жаль, у нас є в області підприємства, в яких заблоковані рахунки,  бо в них, на жаль, є співвласниками або власниками громадяни російської федерації. Ми теж обговорили якомога швидше відновлення роботи цих підприємств. Скоріше за все це буде націоналізація цих підприємств. І далі вони будуть роботу нашим людям, виробляти продукцію, але прибутки будуть залишатися державі, а не ворогу, як до цього часу", - сказав чиновник.

Экономика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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